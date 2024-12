Addio al dottor Cugia, il medico dei minatori 

Iglesias dice addio a Franco Cugia, medico condotto di Nebida, che nel 1989 divenne famoso suo malgrado per essere stato rapito e rilasciato dopo 35 giorni di prigionia da tre membri dell’Anonima Sarda, in quello che sarà l’ultimo sequestro dell’associazione criminale.

Era il 15 marzo quando Cugia, che è scomparso giovedì all’età di 98 ani, fu prelevato nel suo ambulatorio a Nebida da tre banditi. Minacciato e colpito con il calcio di una pistola assieme all’infermiere Italo Campus, poi legato e immobilizzato all’interno dell’ambulatorio, Cugia fu caricato su un’auto insieme a Giuseppe Dessì, un suo paziente che verrà rilasciato poco dopo. Fu proprio Dessì a dare l’allarme. Sebbene il rapimento mirasse a estorcere denaro, i banditi non chiesero alcun riscatto, mentre al medico durante la sua detenzione fu concesso di leggere i giornali per seguire la vicenda. Dopo 35 giorni di prigionia, Cugia fu liberato a Seui in seguito a una breve sparatoria che costrinse i sequestratori alla fuga. Al momento della liberazione, fu ritrovato con catenacci ai polsi e alle caviglie, una coperta addosso e un cappuccio in testa.

Grande è la commozione nella comunità di Nebida per la scomparsa del “medico dei minatori”. «Il dottor Cugia ha dedicato la sua vita alla cura e al benessere dei suoi pazienti, affrontando con coraggio anche momenti difficili», si legge in una nota pubblicata sulla pagina Fb del Comune di Iglesias. «Persona carismatica – scrivono sui social coloro che l’hanno conosciuto – ha lasciato profondi insegnamenti, non solo professionali, ma anche umani ed etici». I funerali si terranno oggi, alle 10:30, nella parrocchia Madonna di Lourdes di Poggio dei Pini.

