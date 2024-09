Addio al diacono Dino Pilia, una vita al servizio della Chiesa 

Addio al diacono permanente Dino Pilia. Diocesi di Lanusei in lutto per la scomparsa del religioso che, per anni, ha collaborato nella parrocchia di San Paolo, a Cardedu. Fratello di don Tito Pilia, sacerdote in pensione, si è spento tra mercoledì e ieri in ospedale di Cagliari. Aveva 82 anni. Ieri pomeriggio, nella chiesa di Cardedu dove ha svolto il suo diaconato, la comunità gli ha dato l’ultimo saluto, stringendosi al dolore della moglie, Maria Petrosino, ai figli e all’anziano fratello, canonico del capitolo della Cattedrale. La cerimonia funebre è stata presieduta dal vescovo di Nuoro e Lanusei, Antonello Mura, che ha espresso cordoglio alla famiglia. (ro. se.)

