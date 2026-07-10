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Monserrato.
11 luglio 2026 alle 00:15

Addio al degrado, nasce il nuovo parco 

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Un’area strappata al degrado per essere restituita alla comunità come nuovo centro della vita del quartiere. Ieri è stato inaugurato il parco tra via Caracalla e via Porto Botte, completando un radicale intervento di riqualificazione urbana su un terreno rimasto nell’incuria per 20 anni.Il progetto, ultimato in soli 5 mesi, trasforma una storica ferita urbana in un punto di aggregazione. Lo spazio è stato completamente ridisegnato per accogliere attrezzature per il fitness, zone verdi e panchine posizionate all’ombra. «Restituiamo alla città un’area completamente riqualificata, incrementando anche il valore degli immobili circostanti», dice il sindaco Tomaso Locci. oddisfatto l’assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Nonnoi: «Sono felice e orgoglioso di come l’opera rispecchi il progetto iniziale a cui ho lavorato personalmente col progettista. La nostra parola d’ordine è recuperare gli spazi degradati e ridarli ai cittadini».

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