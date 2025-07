Addio al chirurgo Augusto Tuveri, fu il primario più giovane d’Italia 

Si è spento, dopo una lunga malattia e all’età di 86 anni, il dottor Augusto Tuveri, originario di Guspini, primario della chirurgia lanuseina dal 1978 al 1990, che ha fatto di professionalità e umanità i tratti distintivi della sua lunga e stimata professione. Insegnamenti che ha cercato di trasmettere ai quattro figli, tre dei quali hanno scelto di seguire le sue orme in corsia. Per anni, primario più giovane d’Italia - il primo incarico l’ha avuto a 39 anni - ha guidato i reparti di chirurgia per buona parte della sua carriera, lasciando il segno su colleghi e pazienti. Dopo aver lasciato Lanusei, aveva deciso di riavvicinarsi a casa e andò a dirigere la chirurgia di Oristano. Augusto Tuveri è sempre stato apprezzato e stimato da colleghi e pazienti per la sua professionalità ma soprattutto per la sua capacità di cogliere l’aspetto umano oltre la malattia. A darne un ricordo, il figlio Massimiliano, ora in forze del Nostra Signora della Mercede come suo padre. I funerali si oggi a Guspini, alle 16.30. (p. cam.)

