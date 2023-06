Addio al centauro, donati gli organi 

Ogni speranza si è spenta ieri pomeriggio, un giorno dopo il terribile impatto della sua moto contro un’auto, in viale Repubblica. Sandro Beccu se n’è andato compiendo un estremo atto di generosità: i suoi organi daranno nuova vita a chi era finito nel tunnel di una brutta malattia. La donazione è l’epilogo drammatico di 24 ore di grande apprensione prima, quando parenti e amici confidavano in un ultimo scampolo di speranza, e di enorme sgomento poi, quando la situazione è diventata invece irrecuperabile.

La tragedia

Sandro Beccu aveva 46 anni, un figlio che frequenta le elementari e una sconfinata passione per le due ruote, sin da piccolo. Da grande ne aveva fatto la sua professione. Per questo in città lo conoscevano tutti. Era in sella alla sua moto da cross quando alle 17.10 di venerdì percorreva viale Repubblica, diretto verso il Quadrivio. Itinerario abituale, che però si è rivelato fatale. Secondo il racconto di alcuni testimoni, stava impennando quando la moto è finita contro una Ford Cmax condotta da una donna che viaggiava con i figli minorenni. Prima dell’impatto Beccu avrebbe rimesso a terra la ruota anteriore e tentato di frenare. Ma non è riuscito a controllare la due ruote che a quel punto ha sbandato scontrandosi con la vettura. L’impatto è stato terribile. Sull’asfalto sono rimasti il casco insanguinato a dare l’idea della gravità delle ferite riportate nello scontro.

I soccorsi

Le condizioni del centauro sono apparse subito molto preoccupanti. L’ambulanza del 118 lo ha accompagnato in tutta fretta per via del codice rosso all’ospedale San Francesco dove i medici hanno fatto tutto il possibile per rianimarlo. In serata è entrato in sala operatoria. Ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato inutile. Nel dolore profondo dei familiari si è fatta breccia la via della donazione degli organi che richiede i suoi tempi e implica procedure da rispettare. Esaurita ogni residua speranza per lui, ieri pomeriggio è iniziata l’osservazione per l’accertamento di morte cerebrale che prelude al prelievo degli organi, andato avanti nelle ore successive.

Il dolore

La tragedia di Sandro Beccu ha suscitato una grande emozione in città e i messaggi sui social ne sono uno specchio. Lui era moto noto, come pure la sorella Costanza portata via da un tumore poco più di un anno fa. Un pensiero ricorso subito tra i tanti amici e conoscenti che assieme a Sandro Beccu hanno ricordato i dolori di una famiglia provata da più lutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA