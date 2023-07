Addio al celibato con rissa finale, indagini a un bivio 

Vanno avanti le indagini dei carabinieri di Quartu sulla rissa scoppiata lo scorso fine settimana sul litorale durante una cena di addio al celibato. Una persona sarebbe finita anche in ospedale per accertamenti, ma su tutta la vicenda sono i carabinieri di Quartu che stanno cercando di capire cosa è realmente successo. Sull’accaduto viene ancora mantenuto uno stretto riserbo e si cerca soprattutto di chiarire se la rissa sia scoppiata fuori dal locale. Al momento, nessuna denuncia anche nell’attesa della conclusione delle indagini con rapporto finale alla Procura della Repubblica.

