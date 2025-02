Addio al capo villaggio del campeggio 

Un sorriso, una parola di incoraggiamento, una soluzione per qualsiasi problema. E poi gentile, mai oltre righe, sempre disponibile. Remo Duca, 56 anni, muraverese, era il responsabile del personale del Family Village 4 Mori e del gruppo Farci (col market Crai) da oltre vent’anni. Se n’è andato la mattina di sabato all’improvviso, per una complicazione polmonare (l’ipotesi: una grave forma di polmonite), poche ore dopo essere arrivato al pronto soccorso del San Marcellino per poi essere trasferito d’urgenza al Policlinico di Monserrato (dove però i medici nulla hanno potuto).

Ieri Muravera gli ha dato l’ultimo saluto in una affollatissima parrocchia. Tante le parole di conforto («a fatica») da parte di padre Ignazio Pili, parole di grande stima da parte di chiunque ha avuto la fortuna di conoscerlo: «Una persona speciale – ripetono tutti - una di quelle che se ce ne fossero di più il mondo sarebbe migliore». Remo lascia la moglie e una figlia. E un grande vuoto in una comunità che gli voleva un gran bene. (g. a.)

