Addio al cane che commosse l’Italia 

«Volevo dire una cosa a tutte le persone, nel mondo intero, che hanno manifestato interesse e affetto per noi. Fulmine adesso è nel paradiso degli animali, riposa nella vigna che è stata di mio padre»: Sara Sechi si commuove, mentre parla del suo cane che non c’è più. Fulmine nel 2021 era stato soprannominato l’Hachicko italiano, dal film Hachiko - Il tuo migliore amico, con Richard Gere, la storia di un cane di razza Akita che per dieci anni attese il padrone in una stazione ferroviaria. Fulmine commosse tutti andando a trovare in cimitero a Badesi il suo padrone, deceduto a 78 anni. Sara Sechi è la figlia di Leonardo, l’uomo al quale Fulmine era legatissimo. Sara dice: «Mi hanno chiamato da tutto il mondo, anche importanti giornali degli Stati Uniti e del Giappone. Aggiungo un capitolo a questa storia. Fulmine mi ha aiutato in un periodo difficile, a causa di una malattia. I medici mi hanno detto che sono guarita, il giorno dopo se n’è andato. Ciao Fulmine».

RIPRODUZIONE RISERVATA