Addio al camionista che salvò una donna 

Il 22 settembre del 2022 salvò la vita a una donna anziana che per errore aveva imboccato la statale 131 Dcn bloccando la strada con il suo camion. Per questo suo gesto venne elogiato e balzò, giustamente, agli onori della cronaca, nell’Isola e non.

Ieri Giuseppe Casula se n’è andato all’età di 44 anni e oggi, al suo funerale, che sarà celebrato nella parrocchia di San Giovanni Battista della Salle, a Monserrato, per omaggiarlo si presenteranno con i camion.

L’episodio era accaduto sulla statale 131 Dcn, pochi chilometri dopo il bivio di Lula. Casula si era trovato davanti un’auto condotta da un’anziana che viaggiava contromano ed era riuscito a bloccarne la corsa mettendo di traverso il suo mezzo. Fermando il traffico aveva consentito all’anziana di invertire la marcia. La scena era stata ripresa con lo smartphone dal camionista pirrese e in poche ore era diventata virale sui social. «Signora ma dove sta andando, è contromano», aveva urlato dal finestrino. La donna, capelli bianchi e occhiali da vista, stranita, aveva risposto: «Come faccio, torno in retromarcia»? Ingranata la marcia, la Hunday aveva iniziato a percorrere la strada al contrario. A quel punto Casula era sceso dal camion e le aveva consigliato di fare inversione poi aveva protetto la sua corsa sino a quando la donna non aveva ritrovato la giusta via.

