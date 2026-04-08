Addio al bar Ibba, simbolo della città 

Oristano ha ancora pezzi d’anima e di vita; nelle stradine del centro storico ritrovi anche un suo volto. Il tempo va, trasforma più o meno bene ma quando scorri le foto di piazza Roma anni ’50, prima della costruzione del palazzo Sotico, scopri che le cellette del mercato all’aperto davano un senso nobile a una piazza nata regale. Ieri hanno buttato giù l’ultimo bastione in mattoni e ladrini: su bar de Ibba.

La memoria

Il bar Ibba che tra gli anni ’60 e primi ‘70 è stato il salotto della Oristano latifondista, artigiana e degli “oreri”, i perditempo incollati al tavolino per una gazzosa e una Johnny Cola. Il bar Ibba ormai vive nella memoria di chi l’ha conosciuto e di chi la strimpella sulle note modellate di Benito Urgu e la sua intramontabile “Whisky, birra e Johnny cola”. Il tempo aveva consumato anche le mura, tenerlo in piedi non aveva più senso e non conferiva certo decoro alla piazza. L’edificio è stato abbattuto, colpito da un drone, «il drone del tempo» copyright di Benito Urgu. Faranno altro, forse uffici, rispettando la sagoma del vecchio stabile.

La canzone simbolo

Il bar Ibba gira e rigira riporta sempre e comunque a Benito Urgu e alla sua canzone simbolo: “Whisky, birra e Jonny cola”, che la Sardegna e non solo ancora canta. «L’ho scritta in un quarto d’ora, il tempo impiegato per arrivare da piazza Roma a via Falliti, due minuti dopo aver lasciato il tavolino del bar Ibba messo in questa piazza meravigliosa».

Benito Urgu in quegli anni è un’esplosione di note: Gambale twist, Su twist de Giuannica e con altre mille cambia il modo di scrivere le canzoni sarde. Benito inventa un modo tutto suo di unire l’italiano col sardo. E su questa falsariga battezza tre amici “su conte, su barone e s’autista” che come tanti altri si trovavano in quel bar «per agganciare e scroccare una cicca». Il quadretto che ne vien fuori è perfetto, magnifico.

«Si passada una bella zerachedda si furriana che canis in cadena e nanta lascia star questa è la mia perché l’ho vista io prima di te. Su conte su barone s’autista, funti totu sa di adè su bar de Ibba. Cameriere scusi ci porti una gazzosa, vogliamo consumar». Attenzione, raccomanda Benito: «Pane e spuru, pane e saliva, molti dicono pane scuru: no, sbagliato».

Le note della canzone non si presta a modifiche, ci hanno provato senza riuscirci. Il bar Ibba ieri ha abbassato anche le sue mura ma ricorda Benito Urgu «rimarrà nella mente e nel cuore di qualcuno perché in fondo restiamo quelli che sempre siamo stati».

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