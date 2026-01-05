VaiOnline
Senorbì.
06 gennaio 2026 alle 00:09

Addio al bar degli antichi savoiardi 

Chiude l’attività della famiglia Loi Zedda, simbolo del paese dall’Ottocento 

Per più di cent’anni è stato molto più di un bar. Un luogo di lavoro, di famiglia, di incontri quotidiani e di memoria collettiva. Il “Tradizioni Loi Zedda”, il più antico bar di Senorbì, che affonda le sue radici alla fine dell’Ottocento, ha chiuso le serrande segnando la fine – almeno per ora – di una lunga storia intrecciata con quella del paese. «La decisione è maturata lo scorso aprile, quando ci siamo rese conto che mancava la forza fisica per portare avanti il bar e la tabaccheria insieme, entrambi in Piazza Sant’Antonio. Non è una scelta presa a cuor leggero: hanno pianto tutti, noi per prime. Ma la famiglia ci è stata vicina e ha compreso», racconta Erika Solinas, titolare del bar insieme alla sorella Noemi.

Le sorelle

Da nove anni, dopo una gestione esterna, le due sorelle hanno deciso di riprendere in mano l’attività di famiglia. «Volevamo ricreare quell’ambiente familiare che mancava. All’inizio è stato difficile, la gente non entrava più. Con perseveranza abbiamo riconquistato la fiducia dei clienti», prosegue la donna.

La famiglia

All’origine del locale c’è Pietro Loi Zedda, bisnonno delle due sorelle, che prima della guerra avviò in casa “S’Offelleria de Loi Zedda”: una realtà che univa il bar alla pasticceria. La famiglia già lavorava nel settore dolciario: prima del bar esisteva un biscottificio, avviato dal nonno di Pietro Loi Zedda, e poi specializzato nella produzione dei savoiardi, diventati un’eccellenza locale grazie a Vitalino Loi Zedda, nonno di Erika e Noemi, che con i suoi biscotti ottenne diversi riconoscimenti.

La ricetta

Una tradizione così apprezzata che, nel dopoguerra, una multinazionale propose l’acquisto della ricetta. «A mio nonno fu offerta una cifra importante — ricorda Solinas — ma rifiutò. Diceva sempre che quella ricetta rappresentava il nostro futuro». Nei decenni anche il ruolo sociale del bar cambiò insieme al paese. Prima frequentato quasi esclusivamente dagli uomini, poi è diventato poi il bar delle famiglie dove la domenica si compravano le paste e il gelato. Poi è stato il bar dei giovani. Negli ultimi anni è tornato a essere un punto di riferimento per famiglie e studenti, che sceglievano i tavolini del Loi Zedda per stare insieme e studiare.

La scelta

«Ricordo zia Noemi con il grembiule e i capelli raccolti in una crocchia — racconta ancora Erika — era instancabile. Si concedeva riposo era in chiesa, dove capitava che si addormentasse sulla sedia». La chiusura è definitiva? Erika Solinas non si sbilancia: «Il sogno resta quello di poter riaprire, un giorno».

