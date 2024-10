Addio ai vecchi cipressi a rischio crollo in castello 

Si va verso il completamento dei lavori di messa in sicurezza e abbellimento del castello di Sanluri.

I cipressi a rischio crollo lasciano spazio a nuove piante arrivate dalla Toscana, mentre il prato verde sarà completamente rifatto. «Si tratta– spiega il sindaco Alberto Urpi – di un intervento che rientra in un progetto più ampio importante per ragioni di sicurezza delle mura esterne e dei vecchi cipressi di recinzione, un pericolo potenziale per le persone presenti nel giardino e per coloro che percorrono le strade di confine con il monumento».

Lavori di valorizzazione della fortezza medioevale per complessivi 230mila euro, fondi del Pnrr ottenuti con la partecipazione ad un bando dei proprietari, la famiglia Villasanta. «Per il Comune – prosegue Urpi – una carta in più nell’iniziativa di conservazione del borgo partendo dalle quattro mura di accesso. Presto installeremo dei totem per descrivere la storia del luogo, ma ci saranno anche incontri informativi con i cittadini su quanto è stato fatto e quanto resta da fare. L’obiettivo è condividere ulteriori progetti e soprattutto ascoltare proposte che puntano a conservare il passato con un occhio al futuro».

RIPRODUZIONE RISERVATA