Addio ai cumuli di posidonia 

Presto cambierà il colpo d’occhio sulla città per chi arriva dal lungomare. Grazie al nuovo impianto per il trattamento della posidonia, i cui lavori prenderanno il via a novembre, già la prossima stagione estiva non si vedranno più le montagne di fogliame viscido e maleodorante nascondere il profilo del centro urbano, niente più monumenti al degrado sul Lido San Giovanni, «accumuli che non piacciono a nessuno, amministratori compresi, ma che le norme e gli attuali strumenti impongono», precisa l’assessore all’Ambiente Andrea Montis.

Si avvia a conclusione il complesso iter avviato su impulso dell'amministrazione comunale con il coinvolgimento del Consorzio Industriale Provinciale e della stessa Provincia per la realizzazione dell'impianto di trattamento della posidonia e delle terre di spazzamento nell'area industriale di San Marco. Cinque milioni di euro reperiti nell’ambito del Pnrr e otto mesi di tempo per concludere l’opera. Nei giorni scorsi è stato firmato il contratto con la ditta aggiudicataria delle opere. «Per Alghero questa potrebbe essere, con ragionevole ottimismo, dopo decenni di discussioni, immani sforzi economici ed attesa, l'ultima stagione in cui si registra la presenza di grossi cumuli di posidonia nelle aree di stoccaggio fronte mare», prosegue l’assessore Montis.

I numeri

Ogni chilometro di spiaggia contiene circa 600 tonnellate di posidonia mista a rifiuti (micro plastiche per lo più) e all’interno del materiale di scarto si trova imprigionata anche la preziosa sabbia. Negli ultimi quattro anni sono state inviate a trattamento circa 13.000 tonnellate di posidonia che hanno permesso il recupero di circa 6000 tonnellate di sedimento pulito. La posidonia di Alghero, finora, è stata lavorata all’impianto di Quartu, unico in Europa, ideato e realizzato nel 2019 dall’Ecocentro Tecnologie Ambientali del Gruppo Esposito, lo stesso che creerà il centro gemello ad Alghero. «L'impianto favorirà interventi immediati ed economicamente più vantaggiosi – sottolinea il sindaco Mario Conoci - eviterà di dover ricorrere ai punti di accumulo, se non per modesti quantitativi utili alla tutela della costa contro l'erosione costiera, ma favorirà anche e soprattutto l'ottimale fruibilità dei litorali, con ricadute di grande impatto sul turismo balneare». L’iter sarà interamente seguito dal Consorzio Industriale - CIPS Sassari, Alghero e Porto Torres.

