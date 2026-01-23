VaiOnline
Sestu.
24 gennaio 2026 alle 00:11

Addio ai contenitori degli abiti usati: «Costi alti e troppo degrado» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da un paio di giorni i cassonetti per la raccolta di abiti sono i grandi assenti per le strade di Sestu. Stop al servizio, anche se veniva usato da tantissime persone.

«È una scelta di responsabilità», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici ed Igiene Urbana Emanuele Meloni, «in origine era gratuito per il Comune e per un periodo è stato persino vantaggioso, poi è stato comunque mantenuto per sostenere il riciclo dei materiali tessili. Oggi, però, i costi sono diventati troppo alti e si scaricano direttamente sulla tariffa dei rifiuti, un peso che non è giusto venga sostenuto dai cittadini. Continuare così significherebbe far pagare a tutti un servizio che, nelle condizioni attuali, non regge più né sul piano economico né su quello gestionale».

E poi c’è la piaga degli incivili. «Il degrado provocato dal continuo abbandono di rifiuti di ogni genere attorno ai contenitori ha compromesso il servizio, creato problemi di igiene e di decoro urbano e fatto lievitare ulteriormente i costi». La sindaca Paola Seci aggiunge: «Stiamo già lavorando a soluzioni alternative, sostenibili e concretamente praticabili, che consentano di coniugare il rispetto dell’ambiente con l’equità nei confronti dei contribuenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Stop alle code in auto: la Statale 195 riaprirà entro oggi (o domani)

Le limitazioni: divieto di sorpasso e limite di velocità a 50 chilometri orari 
Enrico Fresu
Il confronto.

«Pioggia intensa ma diluita nel tempo»

Tania Careddu
Dopo il ciclone

Detriti nell’Omodeo, pulizie in ritardo

I Comuni non hanno fatto in tempo a raccogliere il materiale: ora è sott’acqua 
Serafino Corrias
Intervista su Videolina all’ex presidente di Sogaer

«L’aeroporto di Cagliari deve restare pubblico nell’interesse dei sardi»

Per Luciano Ticca i fondi privati perseguono solo l’obiettivo degli utili 
Nicola Scano
L’iniziativa

Programma US, la scuola delle imprese

Ieri la consegna dei diplomi Sda Bocconi per i trenta iscritti ai corsi di alta formazione 
Michele Ruffi
Regione

Manovra, è scontro: veleni sulla sanità

Il centrodestra: in due anni solo scelte sbagliate. Chessa (FI): Todde lasci l’interim 
La festa

Un samba contro la violenza

A Lanusei patto tra associazioni: «Restituiamo il Carnevale alle famiglie» 
Simone Loi
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il caso

Campagna per il “No” nel liceo di Cagliari: il caso in Parlamento

Giustizia: interrogazione di Deidda (FdI) sull’incontro al De Sanctis col pm Vacca 
Francesco Pinna