Addio ai contenitori degli abiti usati: «Costi alti e troppo degrado» 

Da un paio di giorni i cassonetti per la raccolta di abiti sono i grandi assenti per le strade di Sestu. Stop al servizio, anche se veniva usato da tantissime persone.

«È una scelta di responsabilità», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici ed Igiene Urbana Emanuele Meloni, «in origine era gratuito per il Comune e per un periodo è stato persino vantaggioso, poi è stato comunque mantenuto per sostenere il riciclo dei materiali tessili. Oggi, però, i costi sono diventati troppo alti e si scaricano direttamente sulla tariffa dei rifiuti, un peso che non è giusto venga sostenuto dai cittadini. Continuare così significherebbe far pagare a tutti un servizio che, nelle condizioni attuali, non regge più né sul piano economico né su quello gestionale».

E poi c’è la piaga degli incivili. «Il degrado provocato dal continuo abbandono di rifiuti di ogni genere attorno ai contenitori ha compromesso il servizio, creato problemi di igiene e di decoro urbano e fatto lievitare ulteriormente i costi». La sindaca Paola Seci aggiunge: «Stiamo già lavorando a soluzioni alternative, sostenibili e concretamente praticabili, che consentano di coniugare il rispetto dell’ambiente con l’equità nei confronti dei contribuenti».

