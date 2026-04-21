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22 aprile 2026 alle 00:49

«Addio ai cassonetti per gli abiti usati» 

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Cambiano le regole per lo smaltimento degli abiti usati in città: spariscono i cassonetti dalle strade e la raccolta dei tessili viene riorganizzata dopo la sospensione del servizio. Una svolta dettata non solo da problemi operativi ma anche dall’uso scorretto che negli ultimi mesi aveva trasformato molte postazioni in aree di degrado.

L’assessorato all’Ambiente ha comunicato che la Ecotessile srl, incaricata per conto di Formula Ambiente, ha interrotto il ritiro dai contenitori a causa «di criticità operative e logistiche». Per evitare accumuli e disagi, il Comune ha deciso di rimuovere tutti i cassonetti. A pesare, probabilmente, è stato anche il comportamento di una parte dei cittadini: sacchi lasciati fuori dai contenitori, spesso aperti o in condizioni poco decorose, e conferimenti non conformi hanno compromesso il decoro e reso più difficile la gestione del servizio.

Il nuovo sistema, che sarà al centro di una campagna informativa, punta su soluzioni alternative: ecocentri mobili nei quartieri e nelle frazioni, ritiro domiciliare su prenotazione e conferimento diretto all’ecocentro di via Oslo. L’obiettivo, fanno sapere dall’assessorato, è garantire continuità al servizio e assicurare il corretto smaltimento dei tessili, tutelando il decoro e riducendo i disagi per i cittadini. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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