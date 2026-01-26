Addio ai box velox, sono irregolari 

Cala definitivamente il sipario sui box velox, le colonnine sistemate nelle strade del centro e del litorale, che a rotazione avrebbero dovuto contenere l’autovelox.

Mai arrivata l’autorizzazione prefettizia per il loro utilizzo, non sarebbero a norma, senza la presenza della pattuglia della Polizia locale, quindi non servono più a niente.

Pericolanti e arrugginiti, erano stati vandalizzati quasi subito nella convinzione che fossero dei rilevatori di velocità. E in strada non ci sono più nemmeno autovelox e telelaser in attesa che il Ministero chiarisca la normativa e così si continua a correre ad oltre cento km orari dal lungomare Poetto all’ex statale 554, a viale Marconi.

La vicenda

I box velox erano stati installati nel 2013, a costo zero per il Comune con i fondi della Comunità europea, e avrebbero dovuto avere non solo la funzione di rilevatori di traffico ma anche di attrezzature in grado di cogliere sul fatto chi spingeva un po’ troppo il piede sull’acceleratore. Al loro interno infatti avrebbe dovuto trovare spazio a rotazione un autovelox per rilevare la velocità e multare chi non rispettava i limiti. E ben presto cessò anche la loro attività di rilevatori.

Il Comune

«Non si possono utilizzare in nessun modo», spiega il sindaco Graziano Milia, «già all’epoca della loro installazione non c’era stata l’autorizzazione prefettizia, necessaria quando c’è un autovelox fisso senza la presenza della pattuglia». Per quanto riguarda invece telelaser e autovelox, «i nostri sono pronti e a norma», aggiunge il sindaco, «ma sono fermi in attesa che il Ministero chiarisca come utilizzarli». Il risultato di questa attesa sono pericoli e incidenti. Al Poetto e in via Fiume si vola anche a 120 km orari. Lo stesso lungo la 554 e in viale Marconi dove si compiono manovre azzardate come le inversioni a U.

Rimozione

Il futuro dei box velox invece è quello della loro rimozione, sebbene qualcosa di buono continuino a fare. Chi non li conosce infatti quando vede le colonnine per paura siano autovelox, è indotto a rallentare.Erano stati installati nel lungomare Poetto, lungo la provinciale per Villasimius, lungo la statale 554 e in viale Marconi. Ed è proprio nel litorale, in via Leonardo da Vinci, che si erano concentrati all’inizio i teppisti distruggendo gli schermi, deturpandoli con la bomboletta spray e così via, con il chiaro intento di renderli inutilizzabili, nel caso servissero da rilevatori della velocità.

Eppure all’inizio il progetto era ben definito: una volta al mese a rotazione, le colonnine avrebbero dovuto contenere l’autovelox. Si era anche deciso che avrebbero avuto un colore sgargiante, giallo o arancione. In seguito però, per rispettare i vincoli della Tutela del paesaggio, si era puntato per un più sobrio grigio. La loro installazione rientrava nel progetto Viss ( (Vivere insieme la sicurezza stradale), realizzato con i Comuni di Maracalagonis e Villasimius e di cui Quartu era il comune capofila.

