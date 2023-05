Addio ai box velox, saranno rimossi 

Invece già pochi giorni dopo la loro installazione in pratica erano inutilizzabili, danneggiati dai vandali che mal avevano gradito la loro presenza. E adesso, dopo l’avvento di nuove apparecchiature come il telelaser e l’autovelox, le colonnine sono ormai diventate obsolete.

Le colonnine erano state installate nel 2013, a costo zero per il Comune con i fondi dell’Unione europea, e avrebbero dovuto avere non solo la funzione di rilevatori di traffico ma anche di cogliere sul fatto chi spingeva un po’ troppo il piede sull’acceleratore. Al loro interno infatti avrebbero dovuto trovare spazio – a rotazione - l’autovelox per rilevare la velocità e multare chi non rispettava i limiti.

Sembrava che il tempo per il loro recupero fosse arrivato, invece ormai il destino dei box velox è segnato. Pericolanti, arrugginiti e vandalizzati saranno eliminati. Si comincerà con quelli che risultano pericolosi perché potrebbero cadere da un momento all’altro, poi si valuterà cosa fare degli altri.

Mai attivati

Le colonnine erano state installate nel 2013, a costo zero per il Comune con i fondi dell’Unione europea, e avrebbero dovuto avere non solo la funzione di rilevatori di traffico ma anche di cogliere sul fatto chi spingeva un po’ troppo il piede sull’acceleratore. Al loro interno infatti avrebbero dovuto trovare spazio – a rotazione - l’autovelox per rilevare la velocità e multare chi non rispettava i limiti.

Invece già pochi giorni dopo la loro installazione in pratica erano inutilizzabili, danneggiati dai vandali che mal avevano gradito la loro presenza. E adesso, dopo l’avvento di nuove apparecchiature come il telelaser e l’autovelox, le colonnine sono ormai diventate obsolete.

I vigili urbani

«Per poter utilizzare i box velox per rilevare la velocità» spiega il vice comandante della Polizia locale Antonello Angioni, «occorre la presenza della pattuglia, quindi tanto vale utilizzare le apparecchiature più moderne come il telelaser e il nuovo autovelox». Detto questo, «non c’è l’idea di utilizzarli. Anzi, dal momento che molti sono stati vandalizzati e sono anche arrugginiti e pericolanti, è necessario toglierli. Per ora cominciamo a rimuovere quelli danneggiati che sono un pericolo per gli utenti della strada e poi valuteremo cosa fare con gli altri».

La storia

Le colonnine erano state installate nel lungomare Poetto, sulla provinciale per Villasimius, sulla statale 554 e in viale Marconi. Ed è proprio nel litorale, in via Leonardo da Vinci, che si erano concentrati all’inizio i teppisti distruggendo gli schermi, deturpandoli con la bomboletta spray e così via, con il chiaro intento di renderli inutilizzabili, nel caso servissero da rilevatori della velocità. Sebbene spenti, inizialmente erano anche serviti da deterrente, perché gli automobilisti, vendendoli, rallentavano. Ma il trucchetto era durato poco: scoperto che non erano funzionanti nessuno se n’era più curato.

Eppure all’inizio i piani erano ben diversi: una volta al mese a rotazione, le colonnine avrebbero dovuto contenere l’autovelox. Si era anche deciso che avrebbero avuto un colore sgargiante, giallo o arancione. In seguito però, per rispettare i vincoli paesaggistici, si era puntato per un anonimo grigio. La loro installazione rientrava nel progetto Viss (Vivere insieme la sicurezza stradale), realizzato con i Comuni di Maracalagonis e Villasimius e di cui Quartu era capofila. Ora il triste sipario.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata