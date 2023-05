Addio agli ultimi passaggi a livello 

Una vera e propria rivoluzione nella viabilità cittadina: in via Ozieri sarà realizzato un sottovia a spinta, mentre in via Laconi il passaggio a livello lascerà il posto ad un sottopassaggio ciclopedonale. Non solo, una rotatoria collegherà via Ozieri con via Laconi che a sua volta sarà messa in comunicazione con via Ghilarza attraverso un’altra rotonda; entrambe avranno un raggio di 18 metri.

La variante al Piano urbanistico comunale relativa alla realizzazione delle opere destinate a sostituire i passaggi a livello di via Ozieri e via Laconi non sarà assoggettata alla procedura di Valutazione ambientale strategica. «L’intervento - si legge nella determina della Provincia - non produce impatti significativi sulle matrici ambientali».

Accelera, dunque, l’iter del progetto che nel 2024 vedrà scomparire i due pericolosi attraversamenti della dorsale ferroviaria Cagliari-Golfo Aranci in virtù di un accordo tra il Comune ed Rete ferrovie Italia stipulato nel 2019.

La rivoluzione

«La società del gruppo Ferrovie, attraverso un investimento totale di 8 milioni di euro nell’Isola - spiega l’assessore comunale all’Urbanistica, Ivano Cuccu - si farà carico non solo degli espropri, ma della realizzazione delle opere sostitutive».

In totale la nuova viabilità si estenderà per poco meno di 730 metri. La pista ciclopedonale, invece, si estenderà per circa 420 metri.

La riqualificazione

Secondo i rilievi dell’ufficio Van della Provincia, gli impatti della variante urbanistica saranno prevalentemente quelli temporanei connessi alla fase di cantiere relativi alla presumibile dispersione di polvere e potranno facilmente essere mitigati bagnando periodicamente le piste. In compenso, l’intervento «finalizzato alla riqualificazione della viabilità, sarà funzionale ad una miglior fruibilità della zona Est di Oristano oltre fascio ferroviario». In un futuro prossimo, poi, si integrerà con il Centro intermodale, di cui si attende l’entrata in funzione.

Le perplessità

Qualche perplessità sul progetto era stata espressa inizialmente dall’Assemblea civica (soprattutto tra i banchi della maggioranza), chiamata lo scorso febbraio ad approvare l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree necessarie a realizzare le opere.

Alla fine aveva prevalso la volontà di garantire una maggiore sicurezza negli attraversamenti ferroviari cittadini, ritenuti da Rfi tra i più pericolosi in tutto il territorio regionale.

