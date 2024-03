Addio agli olmi sui bastioni 

Il primo dei tre olmi destinati a essere abbattuti sui bastioni antichi, ha lasciato vuota una grande aiuola rettangolare. Qualcuno, forse un ristoratore della zona, ne ha approfittato per stendere sopra un rotolo di prato finto e sistemare al centro un barile di legno, ma è stato subito ammonito dalla polizia locale. Gli altri alberi malati saranno tagliati dalla base del tronco molto presto, in quanto già privi di ramificazioni su gran parte della chioma, a causa di una diffusa carie. «Tutte condizioni irreversibili di marcescenza facilmente riscontrabili visivamente e confermate in sezione una volta tagliate branche e tronco», spiegano dagli uffici comunali: «Per evidenti ragioni di sicurezza, stessa sorte subiranno le restanti due piante, già oggetto di approfondita e attenta ispezione. Le aiuole saranno successivamente interessate da nuove piantumazioni di specie arboree».

Nuovo volto

La muraglia antica senza gli olmi cambierà decisamente volto e i residenti del quartiere si augurano che non si debba attendere troppo tempo prima di veder ripristinato il verde in quell’angolo di centro storico tra i più frequentati dai turisti. Lo sa bene anche l’assessore Emiliano Piras che, infatti, rassicura sul fatto che verranno presto piantate nuove essenze arboree, «tra quelle che meglio resistono in quel luogo, tenendo conto dei cambiamenti climatici in corso». Intanto la triste fine degli olmi sui bastioni antichi ha già fatto discutere il popolo dei social, mentre Roberto Ferrara del Movimento5Stelle ha lanciato una petizione online sulla piattaforma Change.org dal titolo #ripiantiamoli. Una iniziativa assunta dall’ex consigliere comunale per sensibilizzare le autorità competenti. «Negli ultimi anni, la città di Alghero ha affrontato una situazione preoccupante riguardante il suo verde pubblico urbano. Nonostante le potature periodiche lungo i viali, la mancata sostituzione delle piante abbattute a causa di malattie o altri fattori ha generato gravi conseguenze per l'ambiente cittadino e la qualità della vita dei suoi abitanti», dice Ferrara ricordando che «questa trasformazione non solo ha compromesso l'aspetto estetico delle strade di Alghero, ma ha anche avuto un impatto negativo sull'ambiente urbano».

