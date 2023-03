Addio agli assegni, in pensione il vecchio “blocchetto” 

In realtà pare che anche gli antichi romani utilizzassero una forma embrionale di assegno oltre duemila anni fa, nel primo secolo avanti Cristo. Si chiamava “praescriptio”. I mercanti musulmani, invece, utilizzavano il “sakk”, da cui deriva la parola moderna cheque, già nel IX secolo dopo Cristo per fare in modo che si potesse incassare i soldi contenuti in un ordine di pagamento in una città diversa dalla propria. In questo modo non si trasportavano denari. Tracce sempre maggiori di questa forma di pagamento si trovano anche nei secoli successivi, ad esempio nel 1600 in Inghilterra, mentre la diffusione maggiore avviene nell’Ottocento in tutta Europa. La prima regolamentazione organica, sulla base di una convenzione internazionale sull’uso degli assegni, risale invece al 1931.

Secondo alcuni studiosi furono i Templari a inventare i moderni assegni, anche se altri storici fanno risalire la nascita a molto tempo prima, addirittura al periodo romano. Secondo un recente articolo pubblicato su Focus, i Templari usavano abitualmente i moderni assegni perché, oltre ad amministrare beni propri, spesso tenevano in deposito anche risorse altrui. Nel XIII secolo, si diffuse l’ordine di pagamento scritto e questo accadde in particolare in Toscana, una delle regioni d’Europa che videro la nascita delle banche, nella seconda metà del Trecento.

Assegni addio. Un pezzo di storia economica va in pensione. I sistemi di pagamento cambiano e, con le transazioni digitali, la carta perde appeal e diventa lenta e costosa. Quindi non si vedrà più il classico blocchetto che veniva consegnato in banca dopo l’apertura di un conto corrente. Intesa Sanpaolo apre la strada, presto seguiranno gli altri istituti.

Assegni addio. Un pezzo di storia economica va in pensione. I sistemi di pagamento cambiano e, con le transazioni digitali, la carta perde appeal e diventa lenta e costosa. Quindi non si vedrà più il classico blocchetto che veniva consegnato in banca dopo l’apertura di un conto corrente. Intesa Sanpaolo apre la strada, presto seguiranno gli altri istituti.

La storia

Secondo alcuni studiosi furono i Templari a inventare i moderni assegni, anche se altri storici fanno risalire la nascita a molto tempo prima, addirittura al periodo romano. Secondo un recente articolo pubblicato su Focus, i Templari usavano abitualmente i moderni assegni perché, oltre ad amministrare beni propri, spesso tenevano in deposito anche risorse altrui. Nel XIII secolo, si diffuse l’ordine di pagamento scritto e questo accadde in particolare in Toscana, una delle regioni d’Europa che videro la nascita delle banche, nella seconda metà del Trecento.

In realtà pare che anche gli antichi romani utilizzassero una forma embrionale di assegno oltre duemila anni fa, nel primo secolo avanti Cristo. Si chiamava “praescriptio”. I mercanti musulmani, invece, utilizzavano il “sakk”, da cui deriva la parola moderna cheque, già nel IX secolo dopo Cristo per fare in modo che si potesse incassare i soldi contenuti in un ordine di pagamento in una città diversa dalla propria. In questo modo non si trasportavano denari. Tracce sempre maggiori di questa forma di pagamento si trovano anche nei secoli successivi, ad esempio nel 1600 in Inghilterra, mentre la diffusione maggiore avviene nell’Ottocento in tutta Europa. La prima regolamentazione organica, sulla base di una convenzione internazionale sull’uso degli assegni, risale invece al 1931.

La scelta

Ora, dunque, nel terzo millennio, le banche fanno nuove scelte e decidono di mandare in pensione gli assegni tradizionali. Intesa Sanpaolo ha già preso la decisione e ha iniziato a inviare le comunicazioni ai propri clienti. Dall’8 maggio parte la rivoluzione. Il mutamento sarà progressivo. Molti clienti, d’altronde, non usano già da tempo gli assegni. Secondo i dati di Banca d’Italia, contenuti nel report sul “Sistema dei pagamenti”, le operazioni legate agli assegni sono ormai appena l’1% delle transazioni totali (nel 2013, dieci anni fa, era al 5%).

Secondo Intesa Sanpaolo i clienti coinvolti nella prima fase dell’operazione di addio agli assegni sono circa un migliaio. A loro verrà chiesto di non utilizzare più gli assegni ma contemporaneamente l’istituto renderà gratuiti i bonifici istantanei. Per evitare di utilizzare i vecchi assegni, infatti, bisogna adeguarsi con nuovi strumenti digitali ormai diventati di uso comune per i correntisti, sempre più a loro agio con l’home banking e l’utilizzo degli smartphone per le transazioni digitali. Tra questi appunto i bonifici istantanei permettono di trasferire somme ingenti con un semplice click e il destinatario riceverà i soldi all’istante, senza attendere un paio di giorni come accade con il bonifico tradizionale anche on line.Rimarranno invece in auge gli assegni circolari, che si ottengono solo allo sportello in banca.

Cosa cambia

Le novità, tuttavia, permetteranno anche di evitare pratiche non sempre limpide legate all’utilizzo degli assegni. Per esempio, non sarà più possibile ricorrere agli assegni post-datati, ossia un ordine di pagamento con una data futura, che viene incassato quindi nel momento in cui il correntista spera di avere sul conto la somma necessaria alla copertura dell’assegno. Cosa che qualche volta non accade e allora sono dolori.

Dunque, non ci saranno più assegni scoperti. E anche per le transazioni immobiliari, nelle quali persiste l’uso degli assegni, si potranno utilizzare altri strumenti. A iniziare appunto dal bonifico istantaneo. Inoltre, spesso accade che sia lo stesso notaio a incassare i soldi della transazione nel momento della stipula del rogito e a girare la somma ai venditori una volta conclusa la registrazione dell’atto, per evitare problemi nel corso della transazione.

I mezzi informatici ormai ci permettono di dire addio al vecchio blocchetto degli assegni che faceva però un po’ status symbol quando si usciva dalla banca. Ora, basta un click sul computer per trasferire anche una somma ingente: il potere del denaro sta sempre di più nella moneta elettronica e nello smartphone. È la modernità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata