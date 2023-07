Addio ad Augé, il pensatore che scoprì i Non Luoghi 

Tutti siamo stati in un non luogo, anche più volte. Un supermercato o meglio ancora un grande centro commerciale, un aeroporto, una stazione ferroviaria che per arredi e volti che passano rapidi potrebbe essere appiccata ai binari di un centro della Puglia o della Slovenia, una piazza di un quartiere residenziale moderno, concepito a tavolino pensando all’effetto che farà nel rendering più che su chi ci vivrà. Tutti siamo stati in uno o molti non luoghi ma nessuno li ha mai riconosciuti come tali finché il filosofo e antropologo Marc Augé, morto ieri a 87 anni, mise a fuoco questo concetto e lo restituì ai lettori – ma anche e soprattutto a chi i suoi saggi non li lesse mai ma fu sedotto dalla semplicità di un’espressione così significativa – per indicare ogni spazio utilizzato per usi molteplici, anonimo e stereotipato, privo di storicità e frequentato da gruppi di persone freneticamente in transito, che non si relazionano fra loro.

L’intuizione è del 1992, con il saggio “Non-luoghi. Introduzione a un’antropologia della surmodernità”, dove scrive: «L’uomo è un animale simbiotico e ha bisogno di relazioni inscritte nello spazio e nel tempo, ha bisogno di “luoghi” in cui la sua identità individuale si costruisca col contatto e grazie al riconoscimento degli altri».

D’altra parte la capacità di favorire relazioni significative fra gli umani che li abitano fu al centro anche della sua esplorazione di altri luoghi, quelli della comunicazione. Con la scoperta di un paradosso altrettanto significativo. Così come i grandi centri pensati per gli acquisti e per gli spostamenti – attività eminentemente sociali, tessuto nervoso della comunità – sono spersonalizzati e alienanti come mai furono in passato, così nella società metropolitana attraversata e connessa dai dati online si registra il paradossale incremento della solitudine nonostante l'evoluzione dei mezzi di comunicazione. Un pensatore capace di lucidità estrema nel mettere a fuoco gli aspetti più angosciosi dell’uomo nella società postmoderna, e anche di non farsi condizionare dalla vulgata del pensiero corrente, compreso il progressismo di maniera. Ad esempio rifiutava l’idea che la società occidentale dovesse in qualche modo lasciare alla loro “integrità” i migranti che arrivano da altri paesi, in modo da costituire una società multietnica che da una banlieue diventa un mosaico di tessere che non comunicano: al contrario che arriva va integrato, coinvolto, assimilato, perché il multiculturalismo può diventare una trappola che irrigidisce le divisioni culturali ed etniche.

In Sardegna

Pensieri netti e lunghi, esposti con semplicità come fece a Cagliari nel 2007, quando grazie ai buoni uffici dell’antropologo Giulio Angioni e del filosofo Remo Bodei – ma non dovettero insistere più di tanto, in realtà - partecipò al festival Marina Café Noir (e Cagliari dovette piacergli perché nel 2016 tornò per Leggendo Metropolitano). L’incontro lo vide sul palco di piazzetta Savoia con Franco Lai e, appunto, Angioni. Fu una serata bella e scintillante di fosforo, con il pubblico di Mcn che beveva ogni parola distillata con quella franchezza e quella semplicità che nei casi più felici fanno sembrare all’ascoltatore che tutto quel chiarore sia anche merito suo.

