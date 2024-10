Addio ad Asia, il labrador  soccorritore 

«Ci ha lasciato Asia, il labrador del nucleo cinofilo del comando di Cagliari». Così i vigili del fuoco hanno voluto ricordare il loro cane, entrato a far parte della squadra dei cinofili nel 2009 per poi andare “in pensione” nel 2020. Ma Asia è sempre rimasta nel cuore dei vigili del fuoco del comando di viale Marconi: è morta qualche giorno fa all’età di 15 anni.

Asia si è resa protagonista, nei suoi anni di super lavoro con i vigili del fuoco e in compagnia del suo conduttore, in numerosi interventi in tutto il territorio regionale. E nell’agosto 2016 è intervenuto, sempre con il suo accompagnatore vigile del fuoco, nelle difficili operazioni di soccorso durante il sisma dell’Italia centrale ad Amatrice.

