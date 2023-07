Addio ad Arnaldo Forlani: aveva 97 anni 

Roma. È morto, a 97 anni, nella sua abitazione di Roma, l’ex presidente del Consiglio e segretario della Dc Arnaldo Forlani. Protagonista di una lunghissima carriera politica andata avanti dal dopoguerra fino agli anni Novanta, proprio quando è finita la Prima Repubblica travolta dallo scandalo Tangentopoli, Forlani è stato anche ministro degli Esteri, della Difesa e delle Partecipazioni statali. È stato due volte segretario della Dc: prima tra il 1969 e il 1973, poi tra il 1989 e il 1992. Con Craxi e Andreotti ha percorso la politica attraverso le fasi tra Prima e Seconda Repubblica. «Sono commosso per la scomparsa di Arnaldo Forlani, il segretario della DC di cui mi onoro di essere stato collaboratore», afferma l'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini. «Ha servito la politica e non se ne è mai servito. Ha avuto grandi soddisfazioni nella sua vita pubblica e altrettante amarezze», come quella vissuta nel ‘92 quando era in corsa per la carica di presidente della Repubblica (alla fine fu eletto Scalfaro), dice ancora. E poi aggiunge: «Ha affrontato il tutto con una profonda fede cristiana e con una grande umanità. Ci sarà tempo per riflettere sul suo lavoro politico: europeista, atlantista ha sempre difeso l a collaborazione tra DC e socialisti. È forse l'ultimo dei grandi protagonisti della Democrazia Cristiana della Prima Repubblica, a cui dobbiamo dire grazie e addio».

