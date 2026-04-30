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Il lutto.
01 maggio 2026 alle 00:22

Addio ad Aresu, maestro della pasticceria 

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Ha portato a Cagliari una lunga serie di innovazioni nel mondo della pasticceria, con la sua azienda di famiglia da oltre mezzo secolo punto di riferimento in città. È morto ieri Giuseppe Aresu, fondatore della Pasticceria Piemontese: aveva compiuto 80 anni lo scorso luglio e il 4 ottobre 1974 aveva aperto in via Cocco Ortu la sua rivendita artigianale. Dopo gli inizi come panettiere a Cagliari negli anni Cinquanta, nel decennio successivo il trasferimento in Piemonte per imparare l’arte della pasticceria dai maestri dell’epoca, lavorando alla Cremeria Sempione e soprattutto al celebre Caffè Baratti di Torino.

«Al suo rientro in Sardegna ha portato la cultura storica della pasticceria piemontese, dal cioccolato alla grande decorazione della pasticceria mignon fino alle creme», ricorda il figlio Gianluca, che dal 2014 gestisce l’azienda di famiglia, ora con sedi in via Lai (dove è presente anche la scuola di cucina e pasticceria) e via Milano. «Aveva subito fatto grande scalpore, per questo modo di fare la pasticceria. È stato il primo a portare a Cagliari la cioccolata come la conosciamo oggi, ma anche la sfoglia e i cannoncini: è stato pioniere di diversi prodotti. E, negli ultimi anni, era sempre presente nei nostri progetti. È stato una persona umilissima, di grande rispetto del prossimo e del lavoro come tutta la famiglia. Non potevo avere un padre migliore».

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