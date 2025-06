Addio ad Antioco Piseddu 

Della Chiesa d’Ogliastra era stato vescovo per trentadue anni. Il Comune di Lanusei, il 18 aprile 2019, gli aveva conferito anche la cittadinanza onoraria. Proprio perché monsignor Antioco Piseddu era stato un’istituzione per tutto il territorio, in un’epoca segnata soprattutto dalla crisi industriale con la chiusura della Cartiera di Arbatax. Il vescovo emerito di Lanusei si è spento ieri a Cagliari, dopo una breve malattia. Aveva 88 anni, era originario di Senorbì e aveva guidato la Chiesa d’Ogliastra dal 1981 al 2014. Monsignor Piseddu era anche cittadino onorario di Suelli (il conferimento era avvenuto il 10 settembre 2016) per i suoi studi su san Giorgio, primo vescovo della diocesi di Suelli.

Il personaggio

Era il 29 giugno 1960 quando Antioco Piseddu, allora 24enne, era stato ordinato sacerdote. Il 29 settembre 1981 era stato nominato vescovo della diocesi dell’Ogliastra da Papa Giovanni Paolo II. Si era insediato il 29 novembre successivo, prendendo possesso dell’episcopio di via Roma di cui ora è titolare Antonello Mura. Lascerà il Palazzo trentadue anni dopo per raggiunti limiti d’età. Salutata l’Ogliastra, Piseddu ha alloggiato al seminario di Cagliari, quartier generale della Chiesa sarda. Si era messo a disposizione della Curia locale, per conto della quale era stato pendolare tra le parrocchie del territorio dove amministrava cresime e presiedeva varie funzioni.

Il cordoglio

Nel suo primo mandato, il sindaco di Lanusei, Davide Burchi, gli aveva conferito la cittadinanza onoraria. Un riconoscimento di cui il monsignore si era detto «onorato». Nell’intervista al giornale, aveva raccontato così il suo lungo episcopato in Ogliastra: «Un lungo e intenso cammino scandito da progresso e valorizzazione del territorio. E poi momenti dolorosi come la crisi della Cartiera».

«Lo ricordiamo con grande affetto. A Lanusei e in Ogliastra ha lasciato tanti bei ricordi, contribuendo alla crescita culturale delle comunità. Noi - ha detto Davide Burchi - gli avevamo conferito la cittadinanza a dimostrazione del legame solido con questa terra». Lo ha ricordato anche Marcello Ladu, sindaco di Tortolì. «La nostra comunità - dice il primo cittadino - rivolge commossa l’estremo saluto al vescovo che ricordiamo, fra le altre virtù, per il suo impegno sociale». Oggi si conosceranno data e ora dei funerali.

