Addio ad Angelo Lobina, uno dei nonnini della città: aveva 103 anni 

La città perde uno dei suoi centenari. È morto Angelo Lobina, 103 anni, che era nato a Siurgus Donigala e aveva iniziato a lavorare all’età di sei anni con il padre, tra bestiame e caseificio. Nel 1957 si trasferì a Cagliari, comprò un furgone per lavorare nei trasporti per gli impresari, fino alla pensione all’età di 68 anni. Aveva combattuto nella Seconda guerra mondiale, che ricordava con orgoglio.

Sempre attivo, era solito uscire ogni giorno con gli amici: «Fino ai 102 anni non stava mai a casa», racconta il figlio Tore, anche con la pioggia: diceva che giubbotti e ombrelli servono a ripararsi».

Figura conosciuta e benvoluta, era spesso chiamato alle celebrazioni del 25 aprile, dove gli veniva affidato l’onore di portare la bandiera. Ricevette anche, al teatro Massimo, un riconoscimento ufficiale come combattente. Amava il suo orto e, fino ai 93 anni, continuava a guidare per raggiungere Santa Margherita di Pula e curare le sue piante. Nel 2022 il Comune di Cagliari gli consegnò un premio per i suoi cento anni e portando gli auguri della città.

«Papà non ha mai perso la voglia di fare e di muoversi», dice il figlio, «solo negli ultimi anni ha dovuto arrendersi agli acciacchi dell’età».

RIPRODUZIONE RISERVATA