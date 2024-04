Addio ad Angela Scanu 

Angela Scanu si è arresa a un male incurabile. L’imprenditrice ogliastrina, colonna del gruppo imprenditoriale turistico che fa capo al marito Giorgio Mazzella e già presidente del Consiglio del territorio di Intesa SanPaolo, è morta ieri sera nella sua residenza cagliaritana. Aveva 57 anni ed era stata sempre in prima linea, anche con incarichi apicali, nel controllo delle società di famiglia. Era rientrata di recente in Sardegna dopo una lunga degenza in una clinica di Milano. Le condizioni dell’imprenditrice, protagonista nella conduzione delle strutture turistiche di Arbatax e Villasimius, con tanti riconoscimenti internazionali per la qualità dei servizi offerti, si sono aggravate nei giorni scorsi e ieri, intorno alle 20, ha cessato di vivere, con accanto i familiari più stretti. Lascia il marito, il figlio Attilio, la nuora Delara e i nipoti Riccardo e Gabriele.

Figura di spicco

Moglie, madre e nonna affettuosa e sensibile, si è dedicata alle attività imprenditoriali di famiglia, in prima linea e disponibile per tutti. Un esempio di umanità e dolcezza che resterà impresso nel ricordo della comunità. Angela Scanu era originaria di Tortolì, paese natale della madre Luisa Ladu, benché fosse nata a Nuoro, città in cui nacque il padre, Luigi. A Tortolì aveva trascorso la prima infanzia, dopodiché la famiglia si era trasferita ad Asti dove suo padre, già insegnante, era responsabile del centro elettronico di un istituto bancario. Era rientrata in Sardegna quando aveva conosciuto Giorgio Mazzella, uomo d’affari nel settore turistico, da cui ha avuto l’unico figlio, Attilio, attuale manager del Gruppo.

Incarichi di livello

Angela Scanu era stata legale rappresentante di più società del Gruppo, conducendo trattative e contratti legati alla gestione dei complessi turistici. Dotata di capacità di mediazione anche con contraenti internazionali, nelle strutture alberghiere era solita curare le linee d’arredamento, con tocchi raffinati ed eleganti. Qualche anno fa aveva scoperto la malattia che l’aveva aggredita e si era sottoposta a tutte le cure, con lunghi soggiorni anche nelle cliniche milanesi, senza rinunciare alle attenzioni verso la famiglia e le sue attività.

RIPRODUZIONE RISERVATA