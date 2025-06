Si è spento in Germania a 71 anni, dopo una lunga malattia, Tonio Anedda, il ristoratore-cantante che è riuscito a trasformare il suo paese in una canzone (“Muravera”, appunto). Paese che gli stava un po’ stretto (così emigrò a Krefeld) ma che non hai mai smesso di amare. Voce roca, animo sensibile, Anedda ha portato nel cuore e nella voce il nome di Muravera ovunque – ricorda il sindaco Salvatore Piu che nel 2003 lo invitò ad esibirsi in Piazza Europa. (g. a.)

