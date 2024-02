Addio ad Amelia Lai, la nonnina aveva 102 anni 

Se n’è andata in un battito di ciglia. Lanusei ieri ha detto addio ad Amelia Lai Godani, la nonnina del paese. Il 4 agosto scorso aveva spento 102 candeline, festeggiata da dieci figli, 22 nipoti e tanti pronipoti.

Aveva fatto la sarta e dopo le nozze si era dedicata alla famiglia e alla vita nei campi ma non aveva mai abbandonato la sua passione: cuciva gli abiti per il gruppo folk. Nonostante avesse perso la vista quasi del tutto, a oltre novant’anni era ancora abilissima nel chiudere i culurgionis. Moglie e madre esemplare e nonna amatissima, Amelia Lai è un pezzo di storia che lascia questa terra ma il ricordo della sua bellezza d’animo non sarà smarrito. Perché le donne di valore resistono all’oblìo.