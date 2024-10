Addio ad altre nove autonomie scolastiche. La condanna a morte è arrivata sotto forma di sentenza della Corte costituzionale: dalle attuali 234 – ed erano 270 fino all’anno scorso – si scenderà a 225. Quali saranno gli istituti da sacrificare è ancora da stabilire. Ma non c’è molto tempo: «Il nuovo assetto andrà stabilito entro il 31 dicembre: decideranno come sempre gli enti locali nella conferenza di servizi, poi la Giunta dovrebbe ratificare le scelte», spiega il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Francesco Feliziani.

Lo scenario

La legge regionale 2 del 2024, dichiarata illegittima dalla Consulta, aveva due obiettivi. Nell’immediato, il mantenimento della rete scolastica del 2023-2024, e successivamente l’adozione di un Piano annuale regionale in modo da provvedere «autonomamente al dimensionamento della rete scolastica e alla programmazione dell’offerta formativa». Il provvedimento però rimarrà inattuato: la Corte costituzionale ha stabilito che la legge andrebbe contro l’articolo 117 (secondo comma, lettera N) della Costituzione, che «attribuisce alla competenza legislativa statale esclusiva la materia “norme generali sull’istruzione”. La legge regionale viola il principio della necessaria corrispondenza tra dirigenti assegnati alle regioni e istituzioni scolastiche presenti sul territorio». Il testo è «anche in contrasto con la lettera g del secondo comma» dell’articolo 117 perché «la determinazione del contingente scolastico riguarda personale inserito nel pubblico impiego statale».

La scelta della Regione

Insomma: la Consulta ha accolto integralmente il ricorso del Governo, che non si è nemmeno dovuto preoccupare dell’opposizione della Regione. La legge è del 5 febbraio ed è stata approvata nell’ultima giornata utile della scorsa legislatura. L’impugnazione è stata notificata il 4 aprile, qualche giorno prima dell’insediamento della Giunta Todde, che ha deciso di non costituirsi in giudizio.

L’opinione

«La sentenza della corte costituzionale non si discosta da quanto purtroppo ci aspettavamo», dice l’assessora alla Pubblica istruzione Ilaria Portas, «e rappresenta una ulteriore prova di quanto sia necessario lavorare sul tema della scuola anche dal punto di vista normativo, ma soprattutto su quello delle specificità reali della Sardegna, facendo leva su tutti gli elementi che ci potranno aiutare a valorizzare le nostre prerogative».

La protesta

Intanto domani sarà una giornata di protesta per il settore istruzione e ricerca. Nell’Isola sono previsti dei sit-in, a partire dalle 10, a Villanovafranca in piazza Risorgimento, a Oristano in piazza Roma, a Nuoro in piazza Vittorio Emanuele e a Santa Teresa Gallura davanti all’istituto comprensivo.

