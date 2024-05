Addio ad Alice Munro,  premio Nobel 2013  e regina del racconto  

Assoluta maestra del narrare breve, Alice Munro, prima canadese a vincere il Nobel per la Letteratura nel 2013, morta ieri a 92 anni, nella sua lunga vita ha dovuto combattere tante battaglie, contro il cancro e negli ultimi anni contro la demenza senile. Ma se ne va dopo aver visto riconosciuta la dignità di un genere, il racconto, spesso accompagnato da quel pregiudizio che ha seguito un po' anche la sua carriera.

Poco prima di ricevere il premio dell'Accademia reale svedese aveva deciso di dire addio alla scrittura e non era stata la prima volta che aveva pensato di allontanarsi dallo scrivere in un alternarsi di ripensamenti. A poco più di 80 anni aveva deciso che fosse arrivato il momento giusto per deporre la penna. Il suo ultimo libro “Uscirne vivi” (Einaudi) è uscito in Italia dieci anni fa, nel 2014, due anni dopo la pubblicazione in America, nel 2012, con il titolo Dear Life. Un'ampia scelta di suoi 55 racconti, alcuni inediti in Italia, dal 1968 a “Uscirne vivi”, è stata raccolta in un Meridiano Mondadori, a cura e con l'introduzione di Marisa Caramella.

L'autrice di “Nemico, amico, amante” e di “Segreti svelati” non ha mai rinnegato la sua ostinata scelta del narrare breve, in modo essenziale, affilato, scegliendo con accuratezza le parole per far stare in uno spazio ridotto un mondo.

