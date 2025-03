Addio ad Alessio, oggi funerali in parrocchia 

La morte di Alessio Marras, 30 anni, vittima della strada che collega Sardara a San Gavino, ha fortemente addolorato la comunità della cittadina termale. Ieri una giornata di lutto e pianto. E oggi, alle 15, in tanti saranno presenti alle cerimonia funebre nella parrocchia della Beata Vergine Assunta per l’ultimo saluto a «un ragazzo bravo e pieno di vita». Gli inseparabili amici dell’associazione sportiva Scarburati Bikers, legati dalla passione per la moto, si sono organizzati per accompagnare Alessio all’ultima dimora con un corteo di motociclette, su facebook l’invito a chiunque voglia unirsi. Sospese diverse attività, come quella di Unitre. La presentazione di un libro sulla storia della Sardegna è stata annullata. Il gruppo scrive sui social: «Per partecipare al dolore dei familiari di Alessio e per protesta contro la pericolosità e l’assenza delle condizioni minime di sicurezza della provinciale Sardara-San Gavino». ( s. r. )

