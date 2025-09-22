Addio ad Alessandra, donati gli organi 

È stata dichiarata nel pomeriggio di ieri la morte cerebrale di Alessandra Cottu, la ragazzina di 13 anni di Ollolai, rimasta gravemente ferita nel terribile incidente stradale avvenuto lo scorso 11 settembre alle porte di Nuoro. Il decesso è stato confermato al termine delle osservazioni cliniche previste dalla legge presso l’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove Alessandra era ricoverata in terapia intensiva da alcuni giorni. Decisa la donazione degli organi.

Speranza vane

Fino a domenica, le condizioni di Alessandra erano considerate stabili, anche se critiche. La ragazzina era stata operata all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove era giunta subito dopo l’incidente. Poi è stata trasferita a Roma, dove dopo dieci giorni di agonia il quadro clinico è peggiorato. Ieri, al Bambino Gesù, sono iniziate le osservazioni per l’accertamento della morte cerebrale. Nel pomeriggio, è arrivata la conferma. La famiglia ha dato il consenso alla donazione degli organi. Una scelta che trasforma un dolore indicibile in un gesto d’amore assoluto, capace di salvare altre vite.

Il dolore

«È un dono enorme di Alessandra», ha detto il sindaco Francesco Columbu, a nome dell’amministrazione che ha annunciato il lutto cittadino. «È un giorno tristissimo, non solo per Ollolai ma per tutta la Sardegna. Fino all’ultimo abbiamo sperato in un miracolo - ha aggiunto -. So che sono state avviate le procedure per l’espianto: Alessandra continuerà a vivere attraverso il dono più grande. Per rispetto del dolore della famiglia e della comunità, proclamerò il lutto cittadino». Annullati i festeggiamenti di San Michele.

Comunità in ginocchio

Alessandra era conosciuta da tutti, descritta come solare, gentile, piena di sogni. In paese, ieri, la notizia ha gelato l’aria e riempito le strade di silenzio. Decine di messaggi sui social: preghiere, fotografie, ricordi. Intanto, una notizia di segno opposto arriva da Nuoro. La zia di Alessandra, Giovannina Soro, 51 anni, anche lei coinvolta nell’incidente e ricoverata in terapia intensiva, si è risvegliata. Le sue condizioni restano gravi, ma i medici parlano di primi segnali di ripresa. L’incidente dell’11 settembre ha coinvolto tre vetture nella strada d’ingresso dalla 131 Dcn con nove feriti e una giovanissima vittima.

