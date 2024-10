Addio ad Alberto Ponis, architetto della natura 

La medaglia della città di Genova, dove era nato 91 anni fa, non l’ha potuta ritirare il 12 ottobre. Alberto Ponis è morto ieri a Palau, in quella Gallura che aveva scelto per vivere nel 1963 e che è stata il teatro naturale della sua architettura inserita e ispirata dalle rocce granitiche e dalla tecnica costruttiva degli stazzi. Era arrivato per progettare alcune ville a Porto Raphael, Punta Sardegna, non se ne è più andato. Compagna di vita e di lavoro la moglie Annarita Zalaffi, ingegnera.

Il turismo in Gallura, in quei primi anni Sessanta, era solo una scommessa e tra la Costa Smeralda e quel lembo di Gallura settentrionale affacciata sull’arcipelago dove era sbarcato Rafael Neville, conte di Berlanga y del Duero, era anche un terreno vergine per la migliore architettura. Quella di Couelle, di Busiri Bici, di Vietti, di Simon Mossa e di Ponis che ha concentrato la sua opera soprattutto tra Punta Sardegna e Costa Paradiso. Sono circa duecento gli edifici che portano la sua firma, grandi ville incastonate tra le rocce ma anche strutture pubbliche. Il tratto che lo caratterizza è il rapporto stretto con la natura che condiziona ma valorizza l’opera dell’architetto, con le abitazioni che ruotano intorno alla vegetazione e alle rocce di granito.

Le mostre

Sono numerosi i riconoscimenti all’opera di Ponis. Nel 1990 ha ricevuto il premio In/arch per il complesso di Stazzu Pulcheddu a Palau, ispirato agli stazzi galluresi, e nel 2020 il premio alla carriera di In/arch Sardegna che in quell’occasione gli ha dedicato a Cagliari la mostra “Alberto Ponis, l’architettura e i suoi strumenti”, curata da Paola Mura. Ed è dedicato a Ponis l’ultimo numero della prestigiosa rivista spagnola di architettura El Coquis che ha in copertina una villa sarda incastonata nella roccia. A Genova la mostra “Alberto Ponis costruire nella natura”, aperta il 12 ottobre al museo di arte contemporanea Villa Croce, e curata dallo storico dell’architettura Emanuele Piccardo dopo due anni di lavoro nell’Archivio, resterà aperta fino al 31 dicembre. E anche l’ultimo saluto, oggi alle 15,30, sarà in un edificio da lui progettato la chiesa del Redentore a Palau in quell’estremo lembo di Sardegna che è stato casa e fonte di ispirazione.

