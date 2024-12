Addio a Walter Pedullà, mille vite da protagonista 

Ha giocato una vita, anzi mille vite da protagonista nella scena culturale italiana, Walter Pedullà, saggista, giornalista, docente universitario, critico letterario e fine interprete delle nuove tendenze narrative come delle avanguardie storiche, nonché presidente della Rai, morto il 26 dicembre nella sua casa romana a 94 anni.

Una vita costellata di eventi eccezionali, compreso il fatto di essere morto e poi risorto, una volta - per arresto cardiaco il 13 dicembre 2010, salvato grazie a un defibrillatore - o quasi due, come racconta nel libro di memorie “Il pallone di stoffa”, uscito nel 2020 per Rizzoli. Nato a Siderno, un piccolo paese calabrese, un po’ rivoluzionario, un po’ in odore di n'drangheta, il 10 ottobre 1930, Pedullà vive intensamente il secolo grazie alle otto bottigliette di Coca Cola al giorno ed altrettante mele, per scandire giornate e notti nel nome della letteratura e della politica. Un ragazzo dalla proverbiale determinazione, che diventa allievo e poi assistente di Giacomo Debenedetti, per cui nutre una ammirazione senza limiti, e nella sua ascesa incontra, diventa amico, di tutti i più grandi intellettuali italiani, da Malerba a Sciascia, da Bonaviri (che come medico gli salva la vita) a D'Arrigo, da Pagliarani, a Volponi e a Borsellino. E poi gli scrittori che incontra e non resiste ad intervistare, da Gadda che gli risponde a monosillabe, a Pasolini che lo porta in macchina per la periferia romana. Passione politica che lo promuove al ruolo di critico letterario per L'Avanti per anni, dal 1961 al 1993 - prima delle collaborazioni con Il Messaggero, L'Unità, Italia Oggi e Il Mattino - e poi dall'Università La Sapienza, dove insegna Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea dal 1958 al 2005, a Viale Mazzini, prima nel consiglio d'amministrazione (dal 1977 al 1992) e poi presidente della Rai, dal 1992 al 1993, e infine alla presidenza del Teatro di Roma, dal 1995 al 2001. Passione che gli fa scatenare sentimenti forti, d'amicizia ma anche no, come per Enrico Manca o Angelo Guglielmi, che racconta di aver più volte aiutato per essere poi amaramente sconfessato nel momento del bisogno.

