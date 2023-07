Addio a Vittorio Prodi, fratello di Romano Fu eurodeputato dell’Ulivo per dieci anni 

È morto a 86 anni a Bologna, dopo una lunga malattia, Vittorio Prodi, fratello dell'ex presidente del Consiglio Romano. Anche lui è stato impegnato in politica: presidente della Provincia di Bologna dal 1995 al 2004, è stato parlamentare europeo con l’Ulivo per due mandati, nel 2004 e 2009.

Laureato in fisica, è stato docente all'Università di Bologna e ricercatore in vari istituti. È stato anche presidente dell'Azione Cattolica di Bologna dal 1986 al 1992. La sua scomparsa segna il secondo grave lutto per Romano Prodi, dopo la recente scomparsa della moglie Flavia, uccisa lo scorso 13 giugno da un malore durante una gita in Umbria col marito. Molti i messaggi di cordoglio arrivati ieri per Vittorio Prodi, dalla segretaria del Pd Elly Schlein al cardinale di Bologna e presidente della Cei Matteo Zuppi, fino a vari esponenti di tutti i partiti.

