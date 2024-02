Addio a Vittorio Emanuele 

Torino. La terra di Napoli, sua città di nascita, nella Torino che ne conserva le spoglie. In una giornata piovosa - «anche il cielo piange per la scomparsa di mio padre», aveva detto venerdì Emanuele Filiberto - sono stati celebrati i funerali di Vittorio Emanuele, il mancato re d’Italia, morto a 86 anni. Rose rosse e gigli, i colori di Casa Savoia, hanno invaso il duomo a cui si è aggiunto il verde per comporre la bandiera italiana. Le note sono state quelle dell'Inno Sardo intonate dal Coro Francesco Veniero della chiesa Santuario Madonna del Pilone, «il coro dei Savoia!», dice fiero il maestro Franco Gabriele Turicchi. Nel duomo si fa silenzio quando entra Marina Doria, moglie di Vittorio Emanuele per settant'anni: occhiali scuri e capelli legati in una coda bassa. Poi la nuora Clotilde e le nipoti Vittoria e Luisa. Emanuele Filiberto era dietro il feretro. «Ora che Vittorio Emanuele vede Gesù negli occhi fa bene a dirgli “Grazie” - ha detto Paolo de Nicolò, gran priore degli ordini dinastici della Real Casa - Il Signore gli ha fatto grandi doni, la sua consorte Marina Doria e il figlio Emanuele Filiberto, e il Casato dei Savoia. Una così ampia partecipazione è la testimonianza del bene concreto che il principe Vittorio Emanuele ha saputo donare a quanti lo hanno conosciuto. Nella sua umana fragilità ha saputo essere un uomo il cui ricordo vive e vivrà in tutti noi».

Messaggio del Papa

Alle generazioni che seguiranno «il compito di rendere contemporaneo il suo agire in favore dei poveri e dei bisognosi». E infine: «Vittorio Emanuele dal Cielo sarà orgoglioso di vedere quanto realizzerete nel nome della Casa Savoia». Anche papa Francesco ha mandato un messaggio di benedizione. I funerali hanno segnato un rapporto di nuova concordia familiare. Aimone di Savoia Aosta - figlio di Amedeo, in lite con Vittorio Emanuele per motivi dinastici - è arrivato davanti al duomo un’ora prima delle esequie e, particolare che non è sfuggito ai nostalgici, ha apposto il Drappo reale sulla bara. «Sono molto felice, ma tra Aimone e me ci sono sempre stati una forte amicizia e un grande affetto», ha detto Emanuele Filiberto. «Già da tanto tempo papà voleva essere sepolto a Superga - ha aggiunto prima di andare via, sciogliendosi in un sorriso - Mio padre è nato a Napoli e sarà sepolto a Torino: è questa l’unità d’Italia, è questa la nostra Italia, è questa casa Savoia».

