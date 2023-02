Addio a Vinicio Pes, il “re degli ascensori” 

Addio a 86 anni a Vinicio Pes, il re degli ascensori. Con la moglie Anna Paolotti fondò - nel 1971 - la “Pes&Paolotti”, azienda leader del settore nel sud dell’Isola. Un gruppo di lavoro saldamente ancorato ai valori familiari. Scomparso nel 2005 a soli 40 anni l’unico figlio, Alessio, il supporto della seconda generazione è stato garantito dai nipoti e dagli altri collaboratori. Determinazione, competenza e passione sono valsi a Vinicio Pes, nel 2006, l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine Costantiniano.

Non solo imprenditore ma anche filantropo e appassionato sportivo. Pes ha dato un contributo fondamentale alla nascita della comunità del nuovo quartiere di Su Planu, nel territorio di Selargius, dove ha vissuto per 40 anni. A partire dal 1981 e per molti anni, mise a disposizione ampi locali nella centrale piazza Boiardo dove don Salvatore Scalas, missionario di Villasor appena tornato dal Kenya, fondò la Parrocchia dello Spirito Santo. Negli stessi anni Vinicio Pes fondò il "Tennis club Su Planu" insieme a un ristretto gruppo di altri professionisti cagliaritani. I funerali saranno celebrati domani, sabato, alle 11.30, nella chiesa dello Spirito Santo a Su Planu. (s. b.)

