Addio a Van Der Beek, star di Dawson’s Creek: aveva 48 anni 

James Van Der Beek, star di Dawson's Creek, serie cult degli anni 90 in tutto il mondo, è morto. Aveva 48 anni. Da tempo combatteva contro il cancro.

La moglie, Kimberly, ha dato la notizia su Instagram. «Il nostro amato James David Van Der Beek è morto serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e dignità. Ci sarebbe molto da dire sui suoi desideri, sul suo amore per l'umanità e sulla sacralità del tempo. Quel momento arriverà. Per ora chiediamo solo un po' di privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico». Aveva sei figli: Olivia, Annabel, Emilia e Gwendolyn, Joshua e Jeremiah.

L'attore, famoso soprattutto per i suoi ruoli in Dawson's Creek e Varsity Blues, aveva un cancro al colon-retto al terzo stadio. James aveva rivelato per la prima volta la sua diagnosi di cancro in esclusiva a People poco più di un anno fa, affermando che si stava concentrando sulla sua salute e sulla sua famiglia. «Ho un tumore al colon-retto. Ho affrontato questa diagnosi in privato e ho intrapreso delle misure per risolverla, con il sostegno della mia incredibile famiglia. C'è motivo di essere ottimisti e mi sento bene».

Van De Beek non aveva nascosto nulla ai lettori di People. «Ho scoperto tutto dopo una colonscopia, programmata dopo un cambiamento delle mie abitudini intestinali. Ho pensato che forse dovevo cambiare un po' la mia dieta. Forse dovevo smettere di bere caffè. Forse dovevo smettere di mettere la panna nel caffè. Alla fine ho eliminato tutto dalla mia dieta. Dopo i controlli, mentre uscivo dal torpore della colonscopia, il gastroenterologo mi ha detto, con il suo modo di fare più gentile, che si trattava di cancro».

Per far fronte alle costose cure aveva messo all'asta gran parte dei suoi cimeli.

Nato l'8 marzo 1977 a Cheshire, nel Connecticut, in una famiglia benestante di lontane origini olandesi, Van Der Beek era figlio di un ex giocatore professionista di baseball che aveva militato anche nei Los Angeles Dodgers, e di Melinda, ballerina di Broadway. La passione per la recitazione sbocciò presto: a soli tredici anni interpretò Danny Zuko in una produzione locale di “Grease”.

Nel 1993 si trasferì a New York per sostenere provini. Fu scelto per produzioni off-Broadway come “Finding the Sun” e “Shenandoah”. Poi il grande salto nel cinema. Il debutto nel 1995 con “Angus”, ma la vera svolta giunse nel 1998 con il ruolo da protagonista nella serie adolescenziale “Dawson's Creek”.

Per dedicarsi completamente al progetto, che lo rese celebre a livello internazionale, l’attore lasciò l'università, la Drew University, dove studiava grazie a una borsa di studio. La serie, andata in onda fino al 2003, lo consacrò come icona televisiva di fine anni '90. Dawson, sensibile e idealista, divenne il simbolo di una generazione di adolescenti alle prese con i primi amori, i problemi familiari, la vita in provincia, i sogni di lasciare la Provincia grazie agli studi e al lavoro. Van Der Beek interpretava il leader, Dawson, un liceale che sognava di fare il regista, sul modello di Steven Spielberg

