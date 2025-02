Addio a Valeria Deiana, Pro Loco in lutto 

Da anni era il pilastro nell’organizzazione dello Sposalizio selargino, oltre che punto di riferimento nella Pro Loco dove ha ricoperto un ruolo in prima linea nel direttivo. Valeria Deiana si è spenta domenica a 57 anni dopo una lunga malattia che ha affrontato in questi anni, sino al peggioramento di pochi giorni fa che le ha tolto le ultime forze.

«Lascia un vuoto incolmabile», dice commosso il presidente della Pro Loco Gianni Frau, «Valeria era un punto di riferimento per tutti noi, si occupava lei della vestizione della sposa dell’Antico matrimonio selargino, dei testimoni e dei genitori. E curava in prima persona le tappe che precedevano lo sposalizio». Lei che era stata una delle protagoniste dell’unione con lo storico rito del matrimonio in catene, insieme al marito Maurizio Dessalvi, attuale presidente del gruppo folk Kellarious. «Si sono sposati nel 2004, l’unico matrimonio celebrato nella parrocchia del Santissimo Salvatore», ricorda Frau.

Valeria Deiana, esperta di folclore e di tradizioni locali, era conosciuta da tutti in città. Oltre alla Pro Loco, e al gruppo Kellarious, in tanti hanno voluto scrivere un ricordo sui social, compresa l’associazione Fedora Putzu.

RIPRODUZIONE RISERVATA