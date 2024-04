«Addio a Valentino, il figlio di tutti e di nessuno» 

«Ora voli libero, oltre le nuvole, oltre il destino». I versi del poeta Francesco Cau ricordano Valentino Garau, asseminese che viveva ormai nel Centro Aias di Decimomannu dove è scomparso a 47 anni. Disabile, dopo la morte del nonno diversi anni fa si era ritrovato senza famiglia, adottato di fatto dall’intera comunità dei due centri vicini, presente a ogni festa, a ogni manifestazione, con la sua voglia sconfinata di vivere, di cantare.

«Non ci aveva intonato “Felicità” di Romina e Al Bano», ricordano i responsabili del Movimento eucaristico giovanile della parrocchia di San Pietro ad Assemini, durante la festa di Santa Lucia, «perché, ci aveva detto, in questo periodo non sono felice ». «Provo rammarico - dichiara Maurizio Ardau - perché tutti, compreso io, non siamo stati capaci di aiutarlo per davvero».

«Valentino – dice la pedagogista Luisa Frau – era figlio di tutti e di nessuno. Dalla morte del nonno ha vagato da una casa famiglia all’altra. Era un artista, a modo suo, con una grande voglia di vivere, di amare e di essere amato. Tutto il contrario rispetto ai “diversi”, quelli che il mondo rifiuta, che non vuol vedere né sentire. Valentino è anche la storia dei tanti bambini senza famiglia, abbandonati alla burocrazia, alle diagnosi psichiatriche, alle istituzioni sorde al dolore di chi vive queste realtà».

La musica era la sua più grande passione: «Ѐ stato mio alunno - dichiara il docente di musica Piero Collu - alle scuole medie. Era grande appassionato di canto e delle canzoni dei Ricchi e poveri, Orietta Berti, Raffaella Carrà e soprattutto Al Bano e Romina». Presente all’ultimo saluto anche il parroco asseminese Don Zara: «Ci vorrebbero più “Valentino” nel mondo, con genuinità e purezza di cuore».

