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Terralba.
02 giugno 2026 alle 00:45

Addio a Vaccargiu, pilastro dello sport 

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Si sono svolti ieri pomeriggio i funerali di Sergio Vaccargiu, scomparso a 71 anni. Figura amatissima dello sport terralbese, è stato per decenni punto di riferimento dell’atletica leggera cittadina e del territorio. Molti dei suoi allievi erano presenti per l’ultimo saluto a un uomo che, con passione e dedizione, ha contribuito alla crescita di generazioni di giovani atleti. Già presidente di storiche realtà sportive, Vaccargiu si era sempre impegnato per portare nel paese manifestazioni di buon livello. ( s. c. )

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