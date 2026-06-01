Addio a Vaccargiu, pilastro dello sport 

Si sono svolti ieri pomeriggio i funerali di Sergio Vaccargiu, scomparso a 71 anni. Figura amatissima dello sport terralbese, è stato per decenni punto di riferimento dell’atletica leggera cittadina e del territorio. Molti dei suoi allievi erano presenti per l’ultimo saluto a un uomo che, con passione e dedizione, ha contribuito alla crescita di generazioni di giovani atleti. Già presidente di storiche realtà sportive, Vaccargiu si era sempre impegnato per portare nel paese manifestazioni di buon livello. ( s. c. )

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