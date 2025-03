Addio a Usai, l’uomo dei grandi eventi 

Anche nelle ultime settimane cercava la compagnia degli amici di sempre. Edoardo Usai, mancato ieri a 81 anni, era così: «Un politico che amava la vita», lo descrive chi lo conosceva bene, «intelligente, simpatico, alla mano». E soprattutto «ironico». Avvocato, ex vice sindaco ed ex assessore allo Sport e alla Pubblica istruzione a Cagliari, per anni leader provinciale di An, nonché consigliere regionale per tre legislature (dal 1989 al 2004), le ultime due nel gruppo di Alleanza nazionale, era ammalato da tempo, ma le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente.

Di famiglia fortemente anticomunista, ma non fascista, alla politica si affaccia nel 1960 con l’adesione al Movimento sociale italiano e la prima carica che ricopre è quella di consigliere comunale missino a Selargius (un esordio che lo stesso Usai era solito rivendicare), ma fu anche segretario provinciale giovanile e presidente provinciale del Fuan (organizzazione degli studenti universitari missini).

La destra cagliaritana

Usai ha attraversato da protagonista l’epoca storica della destra cagliaritana, quella che ha portato Mariano Delogu a fare il sindaco, una destra con tanti agganci nella società civile. Era vicinissimo all’avvocato Gianfranco Anedda, e a livello nazionale faceva parte della corrente di Altero Matteoli, il tre volte ministro scomparso nel 2017. Finita l’epoca di An e del Polo delle libertà, Usai non aderì mai a Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni.

Vice di Floris

Un capitolo fondamentale della sua carriera nelle istituzioni è la carica da vicesindaco ricoperta nell’amministrazione Floris. Usai era legatissimo a Cagliari e amava occuparsi di grandi eventi. Indimenticabile il concerto di Zucchero in via Roma nel 2002.

«Era una persona stimata da tutti, che si faceva voler bene, ottima nella gestione del suo incarico, c’è sempre stata una grande intesa tra noi e lui aveva la capacità di rendere piacevoli anche determinati passaggi», spiega un Emilio Floris che non riesce a trattenere l’emozione, «l’ultima volta che ci siamo sentiti mi ha mandato una foto del capodanno con Zucchero, di una piazza gremita di persone come non si era mai vista». Come uomo politico, ricorda, «era un grande mediatore, riusciva sempre a smorzare situazioni di tensione». Ma per l’ex sindaco ed ex senatore di Forza Italia, Edoardo Usai era prima di tutto «un amico». Oltretutto, rivela, «eravamo cugini e abbiamo fatto anche le scuole medie assieme». Tantissimi i messaggi di cordoglio su Facebook, social che utilizzava con molta frequenza per esprimere le sue posizioni. (ro. mu.)

