Addio a tzia Nunziata, stava per compiere 108 anni  

Se ne va un pezzo di storia di Sestu. Annunziata Piscedda, per tutti tzia Nunziata, avrebbe compiuto 108 anni il 6 ottobre. Era nata nel 1915, quando gli uomini e le donne portavano i costumi tradizionali, le strade erano di terra battuta, l’Italia entrava nella Prima Guerra Mondiale, Einstein scopriva la relatività.

Annunziata ha visto il mondo cambiare ma per lei non è mai cambiato l’affetto e l’unione con la sua grande famiglia. Dedita prima al lavoro in campagna e poi alla cura della casa, si è sposata ventenne e ha avuto 15 figli. Rimasta vedova a 48 anni ha mantenuto il polso della famiglia da sola con l’arma della dolcezza, e ha conosciuto una folla di nipoti e pronipoti. E anche nelle sue ultime ore non è mai stata sola. «Per me è stata una seconda mamma», racconta la nuora Maria Laura Mureddu, «era sempre lucida, parlava con piacere, ricordava tutto». Assunta si è spenta serenamente in casa, nella sera di giovedì. Oggi, alle 16,30, i funerali nella chiesa di San Giorgio Martire. «Tra pochi giorni sarebbe stato il suo compleanno, ma noi qui, e lei là, lo festeggeremo comunque», dicono i familiari. Cordoglio dalla sindaca Paola Secci: «Una donna energica e solare, ho avuto la fortuna e l'onore di festeggiare con lei gli ultimi 8 compleanni. I suoi racconti di vita sono conservati nel mio cuore e in quello della comunità sestese. Le più sentite condoglianze alla sua meravigliosa famiglia».

