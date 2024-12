Addio a tzia Lica,  la centenaria che cercò il fratello morto in guerra 

Lutto a Serramanna per la scomparsa di una delle nonnine del paese. Raffaela Crobeddu se n’è andata qualche giorno fa all’età di 100 anni. Tzia Lica, il diminutivo in lingua campidanese con il quale era conosciuta in paese, a gennaio avrebbe spento 101 candeline. Nove figli (e oltre 30 tra nipoti e pronipoti) nati dal matrimonio con Andrea Paperina, pescatore cagliaritano trapiantato a Serramanna: questa in pillole la sua vita lunga caratterizzata anche dal dolore per la morte durante la seconda guerra mondiale del fratello Gesuino. Una ferita che per tzia Lica non si era mai rimarginata, visto che del soldato Crobeddu (63a squadra panettieri della 4a Divisione alpina cunense del corpo di spedizione italiano nella campagna di Russia) non si erano mai avute notizie certe e ufficiali. Prima considerato disperso, e poi dichiarato “irreperibile”: la data del decesso, avvenuto in battaglia il 20 gennaio 1943, era rimasta sconosciuta fino al 2020. Quando Stefano Cogoni, sinnaese appassionato delle guerre mondiali, al culmine delle sue ricerche storiche venne a capo del mistero. Dando a tzia Lica Crobeddu una data certa per piangere e ricordare il giovane fratello morto in guerra.

