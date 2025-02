Addio a tre negozi storici 

Macomer perde un altro pezzo importante delle storiche attività commerciali. Si tratta dei magazzini Macro, attività del gruppo Pala e Ruggeri con sede centrale a Sassari mentre il negozio di Alghero è stato chiuso il mese scorso e va avanti quello di Olbia con la vendita di articoli per ufficio, scuola, da regalo, giocattoli. Per vent’anni è stato punto di riferimento nel Marghine. Nei giorni scorsi le due dipendenti hanno ricevuto la lettera di licenziamento per cessata attività nel negozio di via Giotto, al centro dell’abitato. Entro il 28 febbraio lo stop.

La decisione

La serrata non è legata alla crisi del commercio, che attanaglia Macomer da anni: l’attività procedeva a gonfie vele. La decisione di chiudere definitivamente è della proprietaria per raggiunti limiti di età. Con la fine di Macro nel settore opereranno imprese straniere con i cinesi che hanno dato vita ad attività nel corso Umberto e in altre zone.

La crisi

Con Macro sono state chiuse di recente altre attività commerciali storiche importanti, quali Il Brico, che operava in piazza Sant’Antonio. Questo sì, ha subito i contraccolpi della crisi del commercio, subito rimpiazzato da operatori commerciali cinesi. Fine anche per Idea Sport, che operava da decenni: chiusa per il collocamento in pensione della proprietaria. Si tratta di trasformazioni in atto nel commercio, che stanno portando alla chiusura di negozi, soprattutto quelli storici. L’insieme delle chiusure stanno aprendo un altro consistente varco nella già grave situazione occupazionale della zona.

Il sindaco

«La cessazione di un’attività commerciale è sempre un segnale negativo, soprattutto quando a pagarne le conseguenze sono i dipendenti che perdono il lavoro - dice il sindaco Riccardo Uda - ma se alcune chiudono, altre vengono aperte. La situazione a Macomer non è drammatica, anche perché c'è un movimento di piccoli imprenditori che operano in diversi settori. L’amministrazione comunale è attenta a questi cambiamenti, impegnata per portare un nuovo sviluppo, partendo dall’area industriale di Tossilo».

