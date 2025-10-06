Addio a Totore Usai, comunista dalla parte degli ultimi 

Seui dice addio all'ultimo sindaco comunista: Totore Usai, classe 1934. Se n'è andato, dopo una breve malattia, ieri mattina, a 91 anni, un riferimento nella storia di questa comunità. Allora, per chi lo sostenne come per chi lo criticò tutta la vita, è unanime il cordoglio.

La parabola dell'esistenza di Totore Usai è quella di un uomo profondamente figlio del suo tempo, il Novecento in cui ogni orizzonte ideale e concreto era definito, inequivocabile: la visione di futuro e le strategie per costruirlo, gli amici e gli avversari.

A metà degli anni Cinquanta, come tanti giovani seuesi, emigrò in Germania in cerca di opportunità, oltre al lavoro trovò la passione per la politica, i diritti e la giustizia sociale. Nella colonia di minatori e operai italiani, fu tra i primi a parlare tedesco, questo ne fece un mediatore politico delle istanze dei lavoratori. Primo segretario della sezione del Pci “Antonio Gramsci” di Seui, sindaco per due legislature, dal 1980 al '90. Lo ricorda così Federico Caredda che dall'altra parte della barricata ha partecipato alla vita politica del paese: «Con Totore Usai se ne va una figura tra le più rilevanti della storia degli ultimi cinquant'anni di Seui. Un avversario non facile ma sempre leale».

RIPRODUZIONE RISERVATA