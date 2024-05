Addio a Tony Vadilonga, fondatore dei Mamuthones 

Il suo nome, nel mondo della musica cagliaritana, è legato soprattutto a una canzone: “Su topi”. Tra gli anni Settanta e Ottanta era uno dei tormentoni musicali portati nelle piazze di tantissimi centri della Sardegna dal gruppo I Mamuthones, capitanati da Antonio Vadilonga. Nella notte tra lunedì e ieri Tony Vadilonga, a 86 anni, è morto. «Hai fatto la storia nel mondo del commercio e in quello della musica», ha scritto il nipote Andrea. «Tu e il tuo gruppo eravate conosciuti in tutta la Sardegna, e tutti sapevano la tua canzone leggendaria “Boga Sa Manu de su Topi”. La nostra famiglia ha perso un elemento fondamentale, ma il paradiso ha guadagnato un angelo. Ciao nonno».

Tony Vadilonga, conosciuto anche con il nomignolo Lelleddu, non viveva di musica (gestiva una rivendita di prodotti ittici al mercato di San Benedetto) ma amava fare musica e divertirsi, passione trasferita al figlio Cenzo (diventato impresario e organizzatore di eventi, e morto a 54 anni, nel 2016) e al nipote Andrea, ora amministratore della società Produzioni artistiche Vadilonga. Tony e il suo gruppo hanno regalato brani in cagliaritano con testi scherzosi, celebrando anche una delle promozioni in serie A del Cagliari.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social nel ricordo dell’artista. Vadilonga lascia la moglie Irene, i figli Luca, Corrado e Tiziana. Oggi, alle 12 nell’atrio del cimitero di San Michele, verrà celebrato il funerale. (m. v.)

