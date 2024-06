Addio a Tonino Puddu, ha cambiato la città 

Ha ricostruito mezza città ferita dai bombardamenti e realizzato alcune tra le più importanti opere edili in Sardegna. Ieri, circondato dall’affetto dei tre figli e dei nipoti, è morto nella sua casa di via Garavetti, Antonio Puddu, a capo di una delle più importanti e solide società di costruzioni dell’Isola. L’impresario, che avrebbe compiuto 94 anni tra pochi giorni, era nato a Quartucciu e con il centro a pochi passi da Cagliari aveva sempre tenuto solidi rapporti, tanto che la maggior parte dei suoi collaboratori e dipendenti provengono proprio da lì. Tra le tante opere, aveva donato al suo paese, insieme alla moglie Mariuccina, la piazza di fronte alla parrocchia di San Giorgio, chiesa dove oggi, alle 15,30, saranno celebrati i funerali.

La storia

Signor Tonino, così lo chiamavano tutti, aveva sin dalla giovane età messo in luce la sua dote di costruttore, fondando nel 1953 quello che poi diventerà un colosso delle imprese edili.

Per trent’anni l’attività imprenditoriale fu orientata verso l’edilizia sociale, non solo in Sardegna. Il “Gruppo Puddu costruzioni”, infatti, ha realizzato opere importanti come lo Iacp di Ostia Lido e Salerno e il restauro della caserma della Marina Militare “Duca degli Abruzzi” di La Spezia.

La lista delle opere è lunga e di prestigio. Alla fine degli anni Settanta ha costruito innumerevoli opere pubbliche di edilizia sociale nel quartiere di Sant’Elia e diverse scuole cittadine. Ma anche la direzione generale della Asl di Cagliari, diversi stabilimenti industriali, l’Istituto tecnico commerciale di Quartu, ha ampliato e ristrutturato la Facoltà teologica pontificia della Sardegna, la Corte dei Conti e numerosi complessi residenziali in via Koch, a Su Planu, a Is Corrias, in viale Poetto e a Genneruxi. Tra le più iconiche realizzazioni degli ultimi tempi la conversione dell’ex fabbricato Enel in viale Diaz e il restauro e la trasformazione in hotel di palazzo Tirso.

Dall’inizio degli anni 2000 l’impresa, pur mantenendo le iscrizioni all’Albo regionale appaltatori, sceglie di dedicarsi esclusivamente ai committenti privati. Gli investimenti hanno consentito alle società immobiliari del Gruppo Puddu di acquisire numerose zone edificabili e avviare un programma realizzato dalla società Apice, cuore operativo del gruppo.

Il ricordo

Tonino Puddu ha lasciato il segno soprattutto trai suoi figli e i suoi nipoti. «Oltre che essere un nonno e un genitore, era un imprenditore che aveva ambizione e “fame” di lavoro, molto di più di quella che avevamo noi», racconta il figlio Maurizio. «Mio padre aveva un’ottica di valore con i dipendenti e con le imprese che collaboravano con noi. Questo ci ha insegnato: il rispetto verso gli altri». Maurizio racconta gli inizi della lunga attività. «L’azienda di mio padre è partita negli anni ‘50, anche se aveva già iniziato a lavorare come cottimista, per le aziende più in auge del Campidano». Tonino Puddu è sempre stato interessato alle novità. «Ci ha stimolato a essere curiosi per scoprire nuovi scenari, insegnandoci a viaggiare, il “vizio” che ci piaceva di più. Proprio dai viaggi – afferma il figlio – riusciva ad avere gli spunti per la sua attività».

RIPRODUZIONE RISERVATA