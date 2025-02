Addio a Tonino Cugusi storico direttore della biblioteca Satta 

Ha guidato per trent’anni la biblioteca Sebastiano Satta di Nuoro, diventata fiore all’occhiello della Barbagia. Tonino Cugusi, direttore storico di una realtà culturale di grande prestigio, è morto ieri notte, fulminato in casa da un malore che l’ha portato via all’improvviso, come era successo 17 mesi per la figlia Paola. Un dolore straziante che si è portato appresso dal settembre 2023, senza però fiaccare il suo impegno culturale e politico, anzitutto nel paese d’origine, Gavoi, dove era nato 74 anni fa.

Cugusi resta legato agli anni più belli della biblioteca, sostenuta dal consorzio per la pubblica lettura Satta nato negli anni Settanta e diventato nel tempo un prezioso punto di riferimento come polo culturale. I suoi primi passi a Gavoi, negli anni Sessanta, dove Cugusi fonda Il Manifesto, movimento politico che affianca a una radio libera. Lo porta avanti anche a Nuoro dove si impegna con la rivista culturale “Nuoro oggi”. Nei primi anni Ottanta l’assunzione nella biblioteca Satta dove approda grazie alla legge 285 per l’occupazione giovanile durante la presidenza di Angela Quaquero. Nel 1987 l’incarico da direttore che andrà avanti fino al 2017. Nel mezzo tanti successi e anche molte fatiche legate soprattutto alla crisi finanziaria che nel tempo pesa sul consorzio Satta, senza scalfire comunque il suo impegno.

Il ricordo

«Ho lavorato con lui con estrema armonia e competenza», dice Priamo Siotto, presidente del consorzio Satta dal 2003 al 2009. «Era una persona limpida, trasparente, buona. Eravamo distanti dal punto di vista politico, ma c’è sempre stato rispetto reciproco, come si usa tra galantuomini. Ha patito come me, prima e anche dopo, la mancanza di finanziamenti. Abbiamo fatto i conti della serva per far quadrare i conti anche con la rinuncia all’indennità da parte del cda. Tutti i presidenti sono stati contenti di collaborare con lui».

«Ha contribuito moltissimo al cambiamento culturale e politico di Gavoi», riconosce il sindaco Salvatore Lai. «Era una figura di grande riferimento, legatissimo al paese di cui si preoccupava molto. Sin da giovanissimo era sempre presente con iniziative politiche e culturali. Una bella figura che ci mancherà».

Oggi alle 10.30 l’addio con una cerimonia laica nel cimitero di Nuoro. (m. o.)

